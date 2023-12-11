Доля семейной ипотеки в России достигла рекордных значений

Семейную ипотеку при покупке недвижимости на первичном рынке используют 68% россиян. Об этом 11 декабря «Известиям» рассказали в федеральной компании «Этажи».

«Интерес к семейной ипотеке начал активно расти с начала года, после того как ввели ограничения на субсидирование ставок застройщиками. Тогда многие из тех, кто планировал покупку жилья, переориентировались на семейную ипотеку», –– рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По словам эксперта, в ноябре прошлого года доля спроса на семейную ипотеку среди всех льготных программ была минимальной –– 38,5%. А теперь семейная ипотека занимает доминирующее положение среди всех льготных ипотечных программ.

«Возможности получения семейной ипотеки значительно расширились с момента ее запуска, поэтому интерес к кредитованию по программе растет как в сегменте первичного жилья, так и в сегменте загородной недвижимости, тем более что ставки по данной ипотеке ниже, чем по льготной ипотеке с господдержкой. Скорее всего, в среднесрочной перспективе доля семейной ипотеки в общем объеме льготного кредитования продолжит расти и в начале года может превысить 75%», –– подытожила Решетникова.

Ранее, 7 декабря, глава Министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что Минфин РФ внес предложения для «охлаждения» льготной ипотеки. Он подчеркнул, что ведомство является регулятором ипотечного рынка и поэтому должно принимать взвешенные решения.

Накануне источник «Известий» сообщал, что для семейной ипотеки под 6% годовых и ипотеки для новых регионов под 2% размер первоначального взноса повышаться не будет, он останется на уровне 20% и 10% соответственно. Планируется оставить неизменным — в размере 20% — и первый взнос при использовании семейной ипотеки. Для остальных видов ипотеки, субсидируемой властями, по информации «Известий», требование по собственному взносу может быть увеличено с 20% до 25%.