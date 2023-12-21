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Семьям с детьми могут дать до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки
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Семьям с детьми могут дать до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России предлагают ввести механизм поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении первого и последующих детей в семье. Такой законопроект 21 декабря будет направлен на заключение в правительство, выяснили «Известия».

«Вопрос демографической политики и решения проблем, связанных с необходимостью достижения естественного прироста населения, является ключевым глобальным вызовом для РФ. Подготовленный законопроект направлен на существенное изменение демографической ситуации в нашей стране, на перелом ее негативных тенденций, имеющихся в настоящий момент», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий».

В ней отмечается, что, согласно информации Росстата, естественный прирост населения в стране до 2035 года при лучшем прогнозе составит 349 тыс. человек в год, а в худшем случае окажется минус 856 тыс. человек ежегодно.

Одновременно с этим Росстат отмечает плавное повышение коэффициента демографической нагрузки с 786 нетрудоспособных лиц на 1000 трудоспособных в 2018 году до 911 нетрудоспособных в 2036 году, сообщается в документе.

«Таким образом, даже при наиболее позитивном прогнозе суммарный коэффициент рождаемости (количество детей на 1 женщину) составит не более 2.033 ребенка, а в худшем случае будет 1.525 ребенка, что означает неминуемую демографическую яму и депопуляцию», — считают авторы законопроекта.

При этом они отмечают, что сегодня уже реализуются отдельные меры господдержки семей с детьми, направленные на исправление сложившейся ситуации, но их недостаточно.

«Сегодня остро необходимо поощрять не просто рождаемость, а многодетность. Один из эффективных инструментов может стать введение механизма поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении детей, причем, с появлением каждого нового ребенка выплаты от государства повышаются», — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, поэтому законопроектом предлагается при рождении первого ребенка установить выплату в 500 тыс. рублей, второго –– 600 тыс., третьего –– 700 тыс. рублей. Суммарно семьи с детьми смогут получить до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки, отметил депутат.

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Где уже поддержали идею президента, высказанную на прямой линии

Ранее, 15 декабря, президент России Владимир Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми. Также он добавил, что предложил правительству подумать над тем, чтобы сохранить субсидию в 450 тыс. рублей для выплаты основной суммы кредита на семью с тремя и более детьми. Обе эти программы заканчиваются в 2024 году.

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