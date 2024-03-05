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Путин обсудил на встрече с главой Ставрополья развитие региона и поддержку бойцов СВО

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин в завершение своей поездки в Ставропольский край во вторник, 5 марта, провел встречу с главой региона Владимиром Владимировым. Они обсудили основные социально-экономические показатели развития края и работу над нацпроектами.

«Сейчас мы в преддверии весенних полевых работ находимся, в целом у нас 4 млн га земли практически <…> 2 млн мы сеем под зиму, 2 млн мы сеем под весну», — доложил Владимиров.

Он отметил, что на это задействуется 84 тыс. единиц техники, при этом каждый год удается замещать импортную технику на 10%. Также ведется активная работа по замещению импортных семян: на сегодня сельское хозяйство края обеспечено кукурузой на 50%, а зерном — полностью на 100%.

Говоря о национальных проектах, Владимиров отметил «Безопасные и качественные дороги» (БКЛ) и успехи в нем: по словам губернатора, 87% дорог агломерации соответствуют нормативу, что является очень хорошим результатом и выводит регион на лидирующие позиции в России. Также идет работа по капитальному ремонту в школах — на это край направляет по 3–6 млрд в год.

Отдельное внимание в беседе президент и губернатор уделили поддержке бойцов спецоперации и их семей. Владимиров подчеркнул, что правительство края старается оперативно решать все запросы, которые приходят от людей.

«За это время 19 млрд направили на поддержку семей, ребят, которые воюют. Мы платим за награды, ранения, потерю кормильца. Взяли на себя обучение детей полностью. Сегодня стимулируем контрактную работу путем единовременных выплат через наш краевой бюджет. Сейчас питание взяли, форму на себя взяли, оплату обучения, уже сказал, на себя взяли», — сказал Владимиров.

Параллельно с этим идут восстановительные работы на подшефных территориях Донбасса. В частности, сейчас, совместно с Омской областью, край работает в городе Стаханов Луганской Народной Республики.

«Таких результатов в агропромышленном комплексе в стране не было никогда»
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Российский лидер прибыл с визитом в Ставропольский край ранее в этот день. На встрече с работниками агропромышленного комплекса в регионе он заявил, что зависимости в сфере агропромышленного комплекса (АПК) фактически не существует и отметил, что продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности.

Также российский лидер поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. Он отметил, что биржевые спекуляции влияют на цены и это отражается на потребителях. По его словам, в БРИКС есть страны, которые производят и покупают зерновые, поэтому они могут этим заинтересоваться.

Кроме того, Путин потребовал от профильных ведомств не допустить проблем с топливом для аграриев в текущем году, а также заявил, что в России наблюдается дефицит агрономов, который возник из-за быстрого развития сельскохозяйственной отрасли.

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