Путин потребовал исключить проблемы с топливом для аграриев

Президент России Владимир Путин потребовал от профильных ведомств не допустить проблем с топливом для аграриев в текущем году. Об этом он заявил 5 марта на встрече с представителями отрасли в Ставропольском крае.

«Это министерство должно мне сказать (о мерах. — Ред.), можете не сомневаться: я поддержу любое решение — и мои коллеги из нефтяного, энергетического сектора это знают: любое решение, которое призвано обеспечить проведение весенних сельхозработ», — сказал он.

Глава государства отметил необходимость своевременно принимать решения в данном вопросе и поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву держать вопрос на контроле.

Со своей стороны, Патрушев сообщил президенту, что ситуация с ценами на дизельное топливо для аграриев стабильная.

Также Путин заявил, что зависимости в сфере агропромышленного комплекса (АПК) фактически не существует. Продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности.

Российский лидер прибыл с визитом в Ставропольский край ранее в этот день. Сообщалось, что он рассмотрит вопросы развития сельского хозяйства региона. Кроме того, президент проведет встречу с главой региона Владимиром Владимировым.

Ранее, 27 февраля, стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода, который начнет действовать с 1 марта 2024 года. Позднее в этот же день представитель вице-премьера Александра Новака подтвердил эту информацию.

Также планируется увеличить норматив продаж дизельного топлива на биржевых торгах до 16%.