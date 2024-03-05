Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. Об этом он сказал 5 марта на встрече с представителями агропромышленного комплекса в Ставропольском крае.

Он отметил, что биржевые спекуляции влияют на цены, и это отражается на потребителях.

«Что касается биржи, то, конечно, вы правы абсолютно. Все эти биржевые индексы формируются или в Штатах, или в Европе, в том же Париже. Я не знаю, французы сколько производят зерна? Думаю, что поменьше, чем мы. А по традиции там формируется биржевой индекс. Конечно, это несправедливо, потому что отсюда это влияет на ценообразование. Идея у вас очень хорошая», — сказал российский лидер.

По его словам, в БРИКС есть страны, которые производят и покупают зерновые, поэтому они могут этим заинтересоваться.

«Эти вещи спекулятивного характера, они, конечно, отражаются в конечном итоге на потребителях. А это проблема. А эти проблемы все правительства пытаются решить <…> По вашему предложению мы обязательно это проработаем с партнерами», — заключил президент.

Ранее в этот день Путин заявил, что зависимости в сфере агропромышленного комплекса (АПК) фактически не существует. Президент подчеркнул, что продукция сельхозпредприятий направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности. Кроме того, он назвал очень хорошим качество российских продуктов питания, благодаря чему и расширяется их экспорт.

Путин прибыл с визитом в Ставропольский край ранее в этот день. Сообщалось, что он рассмотрит вопросы развития сельского хозяйства региона. Помимо этого, президент проведет встречу с главой региона Владимиром Владимировым.

В БРИКС входят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия.