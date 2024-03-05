Скончался попавший под гусеничную машину во время учений НАТО солдат

Один из двух солдат, попавших под гусеничную машину во время учений НАТО в Польше, скончался от полученных травм. Об этом польскому агентству PAP сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры Познани, прокурор Лукаш Вавжиняк.

«Подтверждаю, что произошел инцидент, в результате которого один из военнослужащих погиб. Второй находится в тяжелом состоянии», — сказал Вавжиняк.

Он добавил, что на месте инцидента работают военная полиция и прокуратура, которые выясняют причины попадания солдат под гусеницы техники.

Выжившего солдата госпитализировали в Университетскую клиническую больницу №1 города Щецин. Пресс-секретарь этой больницы Джоанна Возницка сказала журналистам, что «пациент находится в состоянии непосредственной угрозы жизни».

Двое польских военнослужащих попали под трак гусеничной машины 5 марта во время учений в центре подготовки сухопутных войск на полигоне в Дравско-Поморском. Тогда на место происшествия вызвали два вертолета скорой помощи.

В международных учениях Североатлантического альянса на Дравском полигоне участвуют 3 тыс. военнослужащих из разных стран, в том числе из Великобритании, Испании, Польши, Турции и Албании, а также 700 различных видов техники, включая танки Leopard, боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР).

В их рамках Польша принимает на своей территории учения Steadfast Defender — 2024 («Стойкий защитник») наряду с Германией и странами Балтии. В этих маневрах заняты около 90 тыс. военнослужащих, примерно 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тыс. единиц наземной военной техники, среди которой 133 танка. На учениях будет отработан сюжет с ответом НАТО на нападение России на одну из стран альянса.

Польское министерство национальной обороны в январе сообщило, что на учениях НАТО Dragon-24 главными элементами для армии Польши будут отработка форсирования реки Вислы совместно с армиями стран-союзниц, а также оперативная переброска военной техники по территории страны.

В учениях Dragon-24, которые стартовали в конце февраля, участвуют около 20 тыс. военных из 10 государств НАТО и 3,5 тыс. единиц техники, включая бронетанковые войска, мотопехоту и части специального назначения. Маневры являются частью крупнейших учений НАТО Steadfast Defender 2024.