Гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО в Польше

Два военнослужащих попали под трак гусеничной машины во время учений НАТО в Польше. Об этом радиостанция RMF FM сообщает во вторник, 5 марта.

Инцидент произошел в центре подготовки сухопутных войск в Дравско-Поморском, передает RT. На место происшествия вызвали два вертолета скорой помощи.

В настоящее время реанимация пострадавших военных продолжается, сообщается на сайте kp.ru.

В международных учениях Североатлантического альянса на Дравском полигоне принимают участие 3 тыс. военнослужащих из разных стран, в том числе из Великобритании, Испании, Польши, Турции и Албании, а также 700 различных видов техники, включая танки Leopard, боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР), пишет «Ридус».

Польша наряду со странами Балтии и Германией принимает на своей территории учения Steadfast Defender – 2024 («Стойкий защитник»), которые проходят с января по май текущего года. В маневрах задействованы порядка 90 тыс. военнослужащих, около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тыс. единиц наземной военной техники, включая 133 танка.

Ранее, 2 марта, экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что украинский конфликт касается стран — членов НАТО, однако они не могут участвовать в нем напрямую. Он отметил, что ввод войск любого участника НАТО на территорию Украины равносилен полномасштабному конфликту и началу третьей мировой войны.

До этого, в январе, польское министерство национальной обороны сообщило, что главными элементами армии Польши на военных учениях НАТО Dragon-24 станут отработка форсирования реки Вислы совместно с подразделениями союзных армий, а также оперативная переброска военной техники по всей территории страны.

В учениях Dragon-24, которые стартовали в конце февраля, участвуют около 20 тыс. военных из 10 государств НАТО и 3,5 тыс. единиц техники, включая бронетанковые войска, мотопехоту и части специального назначения. Маневры являются частью крупнейших учений НАТО Steadfast Defender 2024.