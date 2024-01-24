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Солдаты НАТО на крупнейших маневрах отработают форсирование Вислы

Минобороны: войска Польши на учениях НАТО отработают форсирование Вислы
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Фото: соцсети
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Главным элементом армии Польши на предстоящих военных учениях Dragon-24 станет отработка форсирования реки Висла совместно с подразделениями союзных армий, а также оперативная переброска военной техники по всей территории страны. Об этом 24 января сообщило польское министерство национальной обороны.

«Ключевыми элементами [учений] станет переправа союзных войск через Вислу. В числе прочего это будет означать, что колесные и гусеничные военные машины будут передвигаться по общественным дорогам на всей территории Польши», — отмечено в документе на сайте ведомства.

Как указали в министерстве, всего в учениях Dragon-24, запланированных на конец февраля-начало марта, будут участвовать около 20 тыс. военных из 10 государств НАТО и 3,5 тыс. единиц техники, включая бронетанковые войска, мотопехоту и части специального назначения. Маневры будут проводиться в рамках крупнейших учений НАТО Steadfast Defender 2024.

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Ранее, 18 января, главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи сообщил, что НАТО проведет крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender 2024, что соответствует реализации оборонных планов альянса.

Тогда же агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил. Сценарием учений станет нападение России на территорию союзников. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что гражданское население должно подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет.

До этого, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он отметил, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс. Соединенные Штаты «специально втащили нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывают на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил Путин.

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