Киви-банк подал иск в суд к своим владельцам

Киви-банк, который ранее лишился лицензии, направил в Арбитражный суд Москвы иск к АО «Киви», гонконгской Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов) и Qiwi. Об этом свидетельствуют данные картотеки суда.

Иск был подан 4 марта, но требования и подробности пока что не раскрыты. Третьим лицом по гражданскому делу выступает АО «Реестр».

Об отзыве лицензии у Киви-банка, принадлежащего группе Qiwi, сообщалось 21 февраля. Центробанк (ЦБ) РФ отметил, что решение было принято из-за того, что финансовая организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора и систематически допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Тогда же там добавили, что, по предварительной оценке, у Киви-банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан.

Позднее, 26 февраля, в АСВ рассказали, что размер страховой ответственности агентства перед вкладчиками Киви-банка составляет 4,3 млрд рублей. Возмещение смогут получить почти 300 физических и 9 тыс. юридических лиц, а также порядка 11 тыс. индивидуальных предпринимателей.

С 29 февраля АСВ начало выплаты страхового возмещения вкладчикам Киви-банка. Они происходят через банк «Уралсиб». В его офисах можно заполнить форму заявления о выплате возмещения. Кроме того, 1 марта АСВ сообщило, что выплатило вкладчикам Киви-банка, который лишился лицензии, 880,3 млн рублей за два дня.