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Политолог указал на необходимость одобрения отставки Залужного со стороны США

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Фото: ТАСС/ZUMA
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Политолог Юрий Светов 29 января в беседе с «Известиями» выразил мнение, что решение об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного будет согласовано с США.

«Я полагаю, что указ должен быть. Если даже указ подпишет (президент Украины Владимир. — Ред.) Зеленский, то его парафировать должен (президент США Джо. — Ред.) Байден, потому что без разрешения американцев они этого не могут сделать. Вот господин (глава фракции «Слуга народа» в раде Давид. — Ред.) Арахамия в недавнем интервью как-то признался, что Украина вынуждена в целях своей борьбы поступиться определенной долей суверенности. Если вот сейчас на Украину приехали там три инспектора, которые будут смотреть, как они правильно ли используют оружие, на что там тратятся боеприпасы, то в таком вопросе как-то, кто будет командующим, естественно, решат американцы, а не Зеленские, как было с министром обороны Алексеем Резниковым», — сказал Светов.

Как отметил политолог, назначению на должность министра обороны Украины Рустема Умерова предшествовала его поездка в США, где он сопровождал супругу Зеленского.

«Американцы на него смотрели, прикидывали, потом дали добро на то, чтобы он стал министром обороны. Поэтому сейчас снять так легко Зеленский не может», — считает он.

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Ранее в этот день о снятии Залужного с должности сообщил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза. Депутат рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также подтвердил информацию об отставке главкома.

При этом позднее минобороны Украины и пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров опровергли информацию об отставке Залужного.

Информация о конфликтах между украинским лидером и главкомом ВСУ появилась после 1 ноября, когда Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Тогда он подчеркнул, что затягивание боевых действий несет большие риски для Украины.

4 ноября Зеленский выразил несогласие с мнением Залужного. Президент признал, что наступление ВСУ проходит сложно, так как Вооруженные силы РФ контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

О необходимости отставки Залужного заявила 26 ноября заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Она указала, что главком не предоставил план боевых действий ВСУ на 2024 год.

Также The Economist 28 ноября сообщил, что причиной конфликта между Зеленским и Залужным стал провал контрнаступления. Кроме того, журналисты отметили, что взаимоотношения президента и главнокомандующего испортились после интервью Залужного The Economist в начале ноября, в котором генерал назвал украинский конфликт тупиковым для Киева.

В свою очередь Безуглая 26 января поделилась мнением, что Залужного можно заменить одним из трех украинских военных чиновников. По ее словам, в их числе глава Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, командующий сухопутными войсками Александр Сырский и заместитель главкома ВСУ Евгений Мойсюк.

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