Пресс-секретарь Зеленского опроверг отставку Залужного

Украинский президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом 29 января заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«Точно нет. Президент не увольнял главкома», — цитирует секретаря издание «Украинская правда».

Министерство обороны Украины также опровергло отставку Валерия Залужного.

Ранее в этот день о снятии Залужного с должности сообщил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза. Депутат рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также подтвердил информацию об отставке главкома.

Информация о конфликтах между украинским лидером и главкомом ВСУ появилась после 1 ноября, когда Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Тогда он подчеркнул, что затягивание боевых действий несет большие риски для Украины.

Позднее, 4 ноября, Зеленский выразил несогласие с мнением Залужного. Президент признал, что наступление ВСУ проходит сложно, так как Вооруженные силы РФ контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

О необходимости отставки Залужного заявила 26 ноября заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая. Она указала, что главком не предоставил план боевых действий ВСУ на 2024 год.

Также The Economist 28 ноября сообщил, что причиной конфликта между Зеленским и Залужным стал провал контрнаступления. Кроме того, журналисты отметили, что взаимоотношения президента и главнокомандующего испортились после интервью Залужного The Economist в начале ноября, в котором генерал назвал украинский конфликт тупиковым для Киева.

Затем, 26 января, Безуглая поделилась мнением, что Залужного можно заменить одним из трех украинских военных чиновников. По ее словам, в их числе глава Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, командующий сухопутными войсками Александр Сырский и заместитель главкома ВСУ Евгений Мойсюк.