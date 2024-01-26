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Депутат рады Безуглая назвала трех кандидатов на должность Залужного

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Фото: Commons.wikimedia.org/Міністерство у справах ветеранів України
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Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может заменить один из трех действующих военных чиновников. Таким мнением 26 января поделилась заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая, известная критикой украинского главкома.

«Она называет три имени — главы ГУР (главное управление разведки минобороны Украины. — Ред.) Кирилла Буданова, Евгения Мойсюка, заместителя Залужного и бывшего командира Десантных войск, и Александра Сырского, командующего Сухопутных войск», — цитирует нардепа издание «Страна.ua».

Украинское издание подчеркивает, что Безуглая неоднократно в своем сообщении упоминает, что это лишь «ее личные впечатления и наблюдения». Тем не менее, по данным журналистов, ее заявления согласованы с офисом президента страны Владимиром Зеленского.

Также в издании отмечают особый всплеск обсуждений возможной отставки Залужного на фоне авиакатастрофы с российским Ил-76.

В конце ноября 2023 года Безуглая заявила, что Залужный должен подать в отставку. Она выразила мнение, что главком должен сделать это, так как не предоставил план боевых действий ВСУ на 2024 год. После этого член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский назвал пребывание Безуглой в Верховной раде угрозой безопасности страны.

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Позднее, 11 января, Марьяна Безуглая сообщила, что написала заявление о выходе из правящей партии «Слуга народа». Депутат отметила, что не хочет иметь общих обязательств с нардепами фракции, «которые вонзают нож в спину» после того как в ходе заседания Верховной рады участники заблокировали трибуну, пытаясь добиться увольнения девушки. Она неоднократно критиковала военное руководство Украины.

14 ноября депутат Верховной рады Евгений Шевченко обвинил Залужного в провале контрнаступления. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский по просьбе Залужного просит у Запада новое вооружение, однако это не показывает эффективности на поле боя.

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