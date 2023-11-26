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В партии «Слуга народа» призвали отправить главкома ВСУ Залужного в отставку

В партии «Слуга народа» считают, что главком ВСУ должен уйти в отставку
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Фото: commons.wikimedia.org
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Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный должен подать в отставку и покинуть свою должность, заявила 26 ноября депутат партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По ее мнению, Залужный должен сделать это, так как он не предоставил план боевых действий ВСУ на 2024 год.

«Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план на 2024 год. <...> И сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может представить никакой идеи на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без малейших предложений по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти», — высказалась она.

Безуглая отметила, что украинские военнослужащие рассказали ей о необходимости мобилизовать в украинскую армию по 20 тыс. человек ежемесячно.

«Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц. <...> Эта дискуссия была непубличной, но напряжение нарастало», — добавила депутат.

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14 ноября депутат Верховной рады Евгений Шевченко обвинил Залужного в провале контрнаступления. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский по просьбе Залужного просит у Запада новое вооружение, однако это не показывает эффективность на поле боя.

В начале ноября Залужный заявлял, что конфликт на Украине зашел в тупик и прорыва не будет. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали западные партнеры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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