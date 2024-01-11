Критиковавшая Залужного депутат рады заявила о выходе из партии «Слуга народа»

Заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая написала заявление о выходе из правящей партии «Слуга народа». Об этом она сообщила в соцсетях 11 января.

«Я написала заявление на выход из фракции и партии «Слуга народа». Поддерживаю президента. Остаюсь мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами», — сказано в Telegram-канале «Мар'яна Безугла ЧАТ — Марьяна Безуглая».

Депутат отметила, что не хочет иметь общих обязательств с нардепами фракции, «которые вонзают нож в спину». Об этом она написала в Faceboook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

10 января депутат Ярослав Железняк сообщил, что депутаты Верховной рады в ходе заседания заблокировали трибуну, пытаясь добиться увольнения Безуглой. Она неоднократно критиковала военное руководство Украины, уточнил он.

В конце ноября 2023 года Безуглая заявила, что главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный должен подать в отставку. Она выразила мнение, что главком должен сделать это, так как он не предоставил план боевых действий ВСУ на 2024 год. После этого член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский назвал пребывание Безуглой в раде угрозой безопасности страны.