Реклама
Прямой эфир
Мир
США покупали российскую нефть выше установленного «потолка цен»
Армия
Ивановские десантники вывели из строя танк и БМП ВСУ на артемовском направлении
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели и гололедице 11 января
Мир
СБ ООН не принял поправки РФ к осуждающей атаки на суда в Красном море резолюции
Мир
Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим местом конфликта после Газы и Украины
Мир
Reuters рассказало о поддержке Трампа со стороны 49% республиканцев
Экономика
Путин указал на временный характер установленной ключевой ставки ЦБ
Спорт
WCF продлила отстранение российских и белорусских керлингистов от соревнований
Мир
Военный эксперт назвал танки Challenger и ЗРК Patriot самым переоцененным оружием
Мир
МИД РФ заявил о попытке Запада обманом склонить на сторону Киева страны Юга и Востока
Политика
Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки
Мир
Президент Эквадора заявил о планах отдать США российскую технику в обмен на новую
Мир
WSJ сообщил о росте цен на контейнерные перевозки из-за атак хуситов в Красном море
Экономика
Путин заявил о росте экономики РФ вопреки давлению со стороны Запада
Мир
Борис Джонсон опроверг свою причастность к срыву мирных переговоров в 2022 году

Критиковавшая Залужного депутат рады заявила о выходе из партии «Слуга народа»

0
Фото: Личная страница Марьяны Безуглой в соцсетях
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая написала заявление о выходе из правящей партии «Слуга народа». Об этом она сообщила в соцсетях 11 января.

«Я написала заявление на выход из фракции и партии «Слуга народа». Поддерживаю президента. Остаюсь мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами», — сказано в Telegram-канале «Мар'яна Безугла ЧАТ — Марьяна Безуглая».

Депутат отметила, что не хочет иметь общих обязательств с нардепами фракции, «которые вонзают нож в спину». Об этом она написала в Faceboook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Жучок» раздора: к чему приведет новый конфликт Зеленского и Залужного
Главком ВСУ обвинил президента в провале мобилизации

10 января депутат Ярослав Железняк сообщил, что депутаты Верховной рады в ходе заседания заблокировали трибуну, пытаясь добиться увольнения Безуглой. Она неоднократно критиковала военное руководство Украины, уточнил он.

В конце ноября 2023 года Безуглая заявила, что главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный должен подать в отставку. Она выразила мнение, что главком должен сделать это, так как он не предоставил план боевых действий ВСУ на 2024 год. После этого член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский назвал пребывание Безуглой в раде угрозой безопасности страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024