В раде заблокировали трибуну с требованием уволить нардепа Безуглую

Депутаты Верховной рады в ходе заседания заблокировали трибуну, пытаясь добиться увольнения замглавы комитета по вопросам нацбезопасности Марьяны Безуглой, которая неоднократно критиковала военное руководство Украины. Об этом 10 января сообщил в Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.

По словам Железняка, рассмотреть внесенное ранее постановление об увольнении Безуглой предлагали некоторые депутаты. В итоге вопрос не был включен в расписание, что возмутило его инициаторов.

«Уже блокируется трибуна, чтобы поставить постановление по Безуглой», — написал Железняк, приложив фотографию из зала.

Вскоре после этого он сообщил, что заседание закрыли досрочно, чтобы не рассматривать документ.

В конце ноября 2023 года Безуглая заявила, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный должен подать в отставку и покинуть свою должность. Тогда она выразила мнение, что главком должен сделать это, так как он не предоставил план боевых действий ВСУ на 2024 год.

После этого член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский назвал пребывание Безуглой в раде угрозой безопасности страны.