Минобороны Украины опровергло отставку Залужного и Умерова

Министерство обороны Украины опровергло 29 января отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и главы ведомства Рустема Умерова.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем. Нет, это неправда», — сообщил Telegram-канал минобороны.

Ранее в этот день о снятии Залужного с должности сообщил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза. Депутат рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также подтвердил информацию об отставке главкома.

О расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ стали говорить после 1 ноября, когда Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

Зеленский 4 ноября не согласился с мнением главкома. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

26 ноября заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что Залужный должен подать в отставку. Она выразила мнение, что главком должен сделать это, так как не предоставил план боевых действий ВСУ на 2024 год.

28 ноября The Economist сообщил, что конфликт между Зеленским и Залужным спровоцирован провалом контрнаступления. Также издание отмечает, что взаимоотношения президента и главнокомандующего испортились после интервью Залужного The Economist в начале ноября, в котором генерал назвал украинский конфликт тупиковым для Киева.

Позднее, 26 января, Безуглая сообщила, что Залужного можно заменить одним из трех украинских военных чиновников. По ее словам, в их числе глава Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, командующий сухопутными войсками Александр Сырский и заместитель главкома ВСУ Евгений Мойсюк.