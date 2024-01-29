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Экс-депутат рады Береза сообщил о снятии Залужного с должности главкома ВСУ

Бывший депутат рады Береза: Зеленский уволил главкома ВСУ Залужного
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ruslan Kaniuka
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Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного сняли с должности, заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза в понедельник, 29 января.

«Информацию подтвердили. [Президент Украины Владимир] Зеленский снял главкома Залужного», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также подтвердил информацию об отставке главкома. Он добавил, что указа пока нет. Кроме того, по словам Гончаренко, Залужному якобы предлагали должность посла в европейской стране, но он отказался.

В администрации президента Украины и министерстве обороны страны информацию о возможной отставке Залужного на данный момент не прокомментировали.

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О расколе между президентом Украины и главкомом ВСУ стали говорить после 1 ноября, когда Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

Зеленский 4 ноября не согласился с мнением главкома. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

26 ноября заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила, что Залужный должен подать в отставку. Она выразила мнение, что главком должен сделать это, так как не представил план боевых действий ВСУ на 2024 год.

28 ноября The Economist сообщил, что конфликт между Зеленским и Залужным спровоцирован провалом контрнаступления. Также издание отмечает, что взаимоотношения президента и главнокомандующего испортились после интервью Залужного The Economist в начале ноября, в котором генерал назвал украинский конфликт тупиковым для Киева.

Кроме того, 28 декабря глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Залужный начал открытую войну против президента Украины. По его словам, это говорит о продолжении падения киевского режима.

Позднее, 26 января, Безуглая сообщила, что Залужного можно заменить одним из трех украинских военных чиновников. По ее словам, в их числе глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, командующий сухопутными войсками Александр Сырский и заместитель главкома ВСУ Евгений Мойсюк.

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