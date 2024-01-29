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Израиль, США, Египет и Катар согласовали новую сделку по освобождению заложников

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Переговорщики из Израиля, США, Египта и Катара согласовали основы новой сделки, направленной на освобождение заложников из сектора Газа. Об этом 29 января сообщил телеканал NBC News.

По его данным, переговоры прошли в Париже. План предусматривает поэтапное освобождение заложников из США и Израиля, начиная с женщин и детей.

Со своей стороны, Израиль предложит постепенные паузы в боевых действиях и допуск гуманитарной помощи, а также освобождение палестинских заключенных из тюрем. План был направлен радикальному движению ХАМАС.

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Ранее, 25 января, газета The Washington Post сообщила, что президент США Джо Байден направит директора ЦРУ Уильяма Бернса для посредничества в заключении крупной сделки между Израилем и сектором Газа в ближайшие дни. Уточняется, что речь идет о сделке, которая будет включать освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе, и самое длительное прекращение боевых действий начиная с 7 октября прошлого года.

До этого, 24 января, сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли согласия об обмене пленными и заключенными в рамках режима прекращения огня в течение месяца. Но ХАМАС отказался реализовывать свои планы до тех пор, пока не будут согласованы будущие условия постоянного прекращения огня.

22 января телеканал NBC News со ссылкой на неназванного дипломата сообщил, что переговоры по освобождению оставшихся пленных, удерживаемых в секторе Газа, остаются в тупике, поскольку Израиль не согласен с требованием ХАМАС о постоянном прекращении огня. Тогда же газета The Times of Israel со ссылкой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху написала, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении военных действий в секторе Газа в обмен на возвращение заложников.

Ранее, 18 января, Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, боевые действия будут идти еще многие месяцы. Президент Израиля Ицхак Герцог тогда указал на то, что ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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