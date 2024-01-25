WP анонсировало участие ЦРУ в сделке между Израилем и ХАМАС

Президент США Джо Байден направит директора ЦРУ Уильяма Бернса для посредничества в заключении крупной сделки между Израилем и сектором Газа в ближайшие дни. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники 25 января.

Уточняется, что речь идет о сделке, которая будет включать освобождение всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе, и самое длительное прекращение боевых действий начиная с 7 октября прошлого года.

Ожидается, что Бернс отправится в Европу для переговоров и встретится с главами израильской и египетской разведок Давидом Барнеа и Аббасом Камелем, а также премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани.

Египет и Катар помогли добиться первоначальной паузы в боевых действиях и освобождения заложников в ноябре, отмечается в статье. Но напряженность между израильтянами и катарцами накаляется после того, как в Сети появилась аудиозапись премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. На записи израильский лидер пренебрежительно отзывается о Катаре во время разговора с израильскими семьями заложников.

Представитель министерства обороны Египта Самир Фараг рассказал, что ХАМАС и Израиль продемонстрировали готовность вернуться за стол переговоров. Но, как отмечает Фараг, ХАМАС попросил гарантий исполнения условий сделки, так как «иногда Израиль выдает заложников, а после этого снова атакует».

«Все хотят мира — палестинцы, ХАМАС и израильтяне. Но все хотят победить в переговорах», — сказал представитель Минобороны, отметив, что Египет пытается найти золотую середину.

Также то, что ХАМАС завладел заложниками, ставит группировку «в очень сильную позицию», подытожил он.

До этого, 24 января, сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли согласия об обмене пленными и заключенными в рамках режима прекращения огня в течение месяца. Но ХАМАС отказался реализовывать свои планы до тех пор, пока не будут согласованы будущие условия постоянного прекращения огня.

22 января телеканал NBC News со ссылкой на неназванного дипломата сообщил, что переговоры по освобождению оставшихся пленных, удерживаемых в секторе Газа, остаются в тупике, поскольку Израиль не согласен с требованием ХАМАС о постоянном прекращении огня. Тогда же газета The Times of Israel со ссылкой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху написала, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении военных действий в секторе Газа в обмен на возвращение заложников.

Ранее, 18 января, Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, боевые действия будут идти еще многие месяцы. Президент Израиля Ицхак Герцог тогда указал на то, что ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.