СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Евпатории

В Евпатории (Республика Крым) в результате пожара в частном доме погибли двое мужчин. Организована проверка, сообщает ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Пожар произошел в ночь на 29 января на территории садового товарищества «Сосновый бор». На улице Известковый Завод загорелся одноэтажный частный дом, уточняет ИА «Крыминформ».

После тушения на месте были обнаружены тела 44-летнего и 65-летнего мужчин. По данным ИА SevastopolMedia, погибли хозяин дома и его знакомый.

Предварительной причиной возгорания в СК называют неосторожное обращение с огнем. Ведомство организовало проверку по факту случившегося и назначило экспертизы, необходимые для выяснения обстоятельств пожара и гибели людей.

28 января пожар случился в частном жилом доме в населенном пункте Новое Якушкино в Самарской области. После тушения спасатели обнаружили тела 49-летнего мужчины, 37-летней женщины и младенца.