Двое взрослых и младенец погибли в пожаре под Самарой
В Самарской области двое взрослых и младенец погибли в результате пожара.
По данным «Известий», инцидент произошел в населенном пункте Новое Якушкино в воскресенье, 28 января, в частном жилом доме №25 на Партизанской улице. После тушения возгорания спасатели нашли тела двух взрослых и ребенка. Пожар ликвидировали на площади 64 кв. м.
Установлено, что погибли 49-летний мужчина, 37-летняя женщина и младенец. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По данному факту Шенталинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Самарской области организовал доследственную проверку, отмечает «Москва 24». В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия и устанавливают причины пожара. По предварительным данным, пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания электрообогревателя, пишет Life.ru.
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