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Двое взрослых и младенец погибли в пожаре под Самарой

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В Самарской области двое взрослых и младенец погибли в результате пожара.

По данным «Известий», инцидент произошел в населенном пункте Новое Якушкино в воскресенье, 28 января, в частном жилом доме №25 на Партизанской улице. После тушения возгорания спасатели нашли тела двух взрослых и ребенка. Пожар ликвидировали на площади 64 кв. м.

Установлено, что погибли 49-летний мужчина, 37-летняя женщина и младенец. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По данному факту Шенталинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Самарской области организовал доследственную проверку, отмечает «Москва 24». В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия и устанавливают причины пожара. По предварительным данным, пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания электрообогревателя, пишет Life.ru.

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Ранее 28 января в МЧС Челябинской области сообщили, что в результате возгорания в гостевом деревянном домике на базе отдыха «Казгалы» в Кыштымском городском округе региона пострадали четыре человека. Среди пострадавших — девочка 2013 года рождения. Все пострадавшие были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести, сообщает RT.

В этот же день на месте ДТП с грузовым автомобилем на Ленинградском шоссе северо-запада Москвы вспыхнул пожар. Грузовик врезался в остановившийся на светофоре автомобиль. В результате произошло возгорание, одно транспортное средство полностью выгорело, второе обгорело частично, третий автомобиль отбросило на несколько метров вперед.

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