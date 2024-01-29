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Министр обороны США Остин вернулся к работе после лечения рака

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Фото: Global Look Press/Annabelle Gordon
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Министр обороны США Ллойд Остин вернулся к исполнению обязанностей в Пентагоне после месячного отсутствия из-за лечения рака простаты. Об этом 29 января сообщила пресс-служба ведомства.

«Министр обороны Ллойд Дж. Остин III сегодня вернулся на работу в Пентагон», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба уточнила, что глава ведомства приступил к работе из дома еще 15 января после возвращения из госпиталя.

Главу минобороны США доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры 1 января. Факт его нахождения в больнице скрывался от общественности пять дней.

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Министра перевели из отделения интенсивной терапии 8 января, но врачи не выписали его из-за недомогания. Тогда же в Пентагоне заявили, что глава ведомства не собирается покидать свой пост. 9 января Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида объявил, что в декабре прошлого года у Остина диагностировали рак простаты.

Вследствие сокрытия госпитализации Остин подвергся критике. Так бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию министра обороны неприемлемой и упрекнул его в халатности, указав, что даже президент США Джо Байден не знал о случившемся. Председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс сообщил о начале официального расследования причин, по которым министр обороны скрыл факт госпитализации и не сообщил о неспособности выполнять обязанности.

Позже, 13 января, группа членов палаты представителей США от Республиканской партии потребовала от Остина отчитаться о причинах задержки в информировании о своей госпитализации. Они попросили раскрыть, кто принял решение отложить раскрытие информации, а также о том, кто из чиновников был в курсе этого.

17 января стало известно, что около 30% американцев считают, что Остин должен уйти в отставку в связи с проблемами со здоровьем.

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