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Треть граждан США согласна с необходимостью отправить Остина в отставку

Опрос Rasmussen: треть американцев отправила бы главу Пентагона Остина в отставку
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Фото: REUTERS/JUNG YEON-JE
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Треть американцев считает, что глава Пентагона Ллойд Остин должен уйти в отставку в связи с проблемами со здоровьем и недавней госпитализацией. Это следует из опубликованных 17 января результатов опроса компании Rasmussen Reports.

«Согласно последнему национальному телефонному и онлайн-опросу Rasmussen Reports, 34% вероятных избирателей США считают, что Остину следует уйти с поста министра обороны из-за проблем со здоровьем», — говорится в релизе.

В то же время 46% респондентов с этим не согласны, а еще 20% не уверены.

Опрос с участием 1077 человек проводился 10–11 и 14 января. Заявленная допустимая погрешность составляет плюс-минус три процентных пункта.

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Министра обороны США 1 января доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.

8 января Остина перевели из отделения интенсивной терапии, но он остался в больнице из-за недомогания. Тогда же в Пентагоне заявили, что глава ведомства не собирается покидать свой пост. На следующий день Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида объявил, что в декабре прошлого года у Остина диагностировали рак простаты.

За сокрытие факта нахождения в больнице на Остина обрушились с критикой. Так, бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию министра обороны неприемлемой и упрекнул его в халатности, указав, что даже президент США Джо Байден не знал о случившемся. А председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс начал официальное расследование причин, по которым глава Пентагона не сообщил о госпитализации и неспособности выполнять свои обязанности.

Позже, 13 января, группа членов палаты представителей США от Республиканской партии направила Остину запрос с требованием отчитаться о причинах задержки в информировании о госпитализации.

15 января Остина выписали из больницы домой. Согласно указанию врачей, он некоторое время будет исполнять свои обязанности дистанционно. Подчеркивалось, что Остин имеет полный доступ к защищенным каналам связи, а прогноз его восстановления после лечения рака простаты отличный.

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