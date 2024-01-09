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В Пентагоне заявили о переводе министра обороны США из отделения интенсивной терапии

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Фото: JUNG YEON-JE/Pool via REUTERS
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Министр обороны США Ллойд Остин был переведен из отделения интенсивной терапии, однако он продолжает оставаться в больнице, так как испытывает недомогание. Об этом 8 января сообщили на сайте Пентагона.

«Он больше не находится в отделении интенсивной терапии и выздоравливает в более уединенном помещении больницы. Он продолжает испытывать дискомфорт, но прогноз благоприятный», — сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что министр продолжает оставаться на связи с Пентагоном и ежедневно следит за деятельностью ведомства по всему миру.

«На данный момент у нас нет конкретной даты его выписки из больницы, но до тех пор мы будем продолжать предоставлять ежедневную информацию», — резюмировали в Пентагоне.

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Министра обороны США Остина госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.

Так, 5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию Остина, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя несколько дней. Газета Politico, в свою очередь, сообщила, что информация о госпитализации главы Пентагона «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры. При этом американский конгресс о заболевании министра обороны США был оповещен за 15 минут до публикации пресс-релиза Пентагона.

7 января бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию Остина неприемлемой, так как граждане Соединенных Штатов имеют право знать, что происходит. Он также упрекнул шефа Пентагона в халатности, указав, что даже президент страны Джо Байден не знал о госпитализации главы военного ведомства. А член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон отметил, что сокрытие информации о состоянии здоровья шефа Пентагона является «провалом руководства».

8 января в Пентагоне заявили, что Остин не собирается покидать свой пост.https://iz.ru/1631363/2024-01-08/v-pentagone-oprovergli-vozmozhnuiu-otstavku-ostina-iz-za-skandala-s-ego-gospitalizatciei Как отметил пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер, министр сфокусирован на том, чтобы продолжать работать в качества министра обороны и «служить на благо защиты страны».

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