Конгрессмен Бэкон назвал провалом сокрытие болезни главы Пентагона Остина

Неспособность Пентагона своевременно проинформировать Белый дом о болезни руководителя ведомства Ллойда Остина — это провал. Об этом заявил 7 января член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон.

«Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании», — написал он в соцсети X.

Бэкон отметил, что сокрытие информации о состоянии здоровья шефа Пентагона является «провалом руководства». Кроме того, он обратил внимание, что в связи с происходящим необходимо внести «исправления», имея в виду работу оборонного ведомства.

Ранее в этот день законодатели из комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США заявили, что глава Пентагона Ллойд Остин должен объяснить, почему в американском минобороны своевременно не сообщили о его госпитализации. Конгрессмены подчеркнули, что прозрачность этой информации имеет главное значение.

В этот же день бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию Остина неприемлемой, так как граждане Соединенных Штатов имеют право знать, что происходит. Он также упрекнул шефа Пентагона в халатности, указав, что даже президент страны Джо Байден не знал о госпитализации главы военного ведомства.

Накануне телеканал NBC сообщил, что Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Отмечается, что в его отсутствие обязанности главы Пентагона исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Также газета Politico написала, что Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации Остина. По данным издания, информация о госпитализации главы Пентагона «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры. При этом американский конгресс о заболевании министра обороны США был оповещен за 15 минут до публикации пресс-релиза Пентагона.

В свою очередь, сам Остин признал, что Пентагону следовало раньше сообщить СМИ и общественности о его госпитализации.

5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию Остина, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя пять дней.

Главу Пентагона госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры.