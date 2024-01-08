Конгрессмены США потребовали от главы Пентагона деталей его госпитализации

Законодатели из комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США 7 января заявили, что глава Пентагона Ллойд Остин должен объяснить, почему в американском минобороны своевременно не сообщили о его госпитализации.

С таким заявлением выступили конгрессмены США Майк Роджерс, республиканец от штата Алабама, и Адам Смит, демократ от штата Вашингтон, а также председатель комитета по вооруженным силам. Соответствующий документ был опубликован на сайте комитета.

«Мы желаем министру Остину скорейшего выздоровления, в то же время мы обеспокоены тем, как было обнародовано раскрытие информации о его состоянии. Несколько вопросов остаются без ответа, в том числе о том, какую медицинскую процедуру он проходил и какие осложнения с ней связаны, каково текущее состояние здоровья Остина, как и когда было осуществлено делегирование его обязанностей, а также какова причина задержки уведомления президента [США Джо Байдена] и конгресса», — говорится в тексте.

Конгрессмены подчеркнули, что «прозрачность» этой информации имеет главное значение. Глава Пентагона обязан в самое ближайшее время предоставить эти дополнительные вышеперечисленные данные по поводу своего здоровья и процесса принятия своих решений, которые произошли до и после его госпитализации.

Ранее в этот день в американском оборонном ведомстве сообщили, что глава Пентагона Ллойд Остин по-прежнему находится на госпитализации, дата его выписки до сих пор не ясна. Отмечалось, что в субботу, 6 января, Остин провел диалог с Байденом.

Также 7 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ему не было известно о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Он отметил, что говорил с Остином в прошлые выходные. Теперь Блинкен с нетерпением ожидает, когда Остин полностью выздоровеет, чтобы «работать бок о бок».

В этот же день бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию Остина неприемлемой, так как граждане Соединенных Штатов имеют право знать, что происходит. Он также упрекнул шефа Пентагона в халатности, указав, что даже президент страны Джо Байден не знал о госпитализации главы военного ведомства.

Накануне телеканал NBC сообщил, что Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Отмечается, что в его отсутствие обязанности главы Пентагона исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Также газета Politico написала, что Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации Остина. По данным издания, информация о госпитализации главы Пентагона «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры. При этом американский конгресс о заболевании министра обороны США был оповещен за 15 минут до публикации пресс-релиза Пентагона.

В свою очередь, сам Остин признал, что Пентагону следовало раньше сообщить СМИ и общественности о его госпитализации.

5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию Остина, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя пять дней.

Главу Пентагона госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры.