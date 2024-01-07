Бывший вице-президент США назвал неприемлемой тайную госпитализацию Остина

Тайная госпитализация шефа Пентагона Ллойда Остина является неприемлемой, так как граждане Соединенных Штатов имеют право знать, что происходит. Об этом 7 января заявил бывший вице-президент США Майк Пенс.

«Решение министра обороны совершенно неприемлемо. Я считаю, что американский народ имеет право знать о его состоянии здоровья», — заявил Пенс в эфире телеканала CNN.

Он также упрекнул шефа Пентагона в халатности, указав, что даже президент страны Джо Байден не знал о госпитализации главы военного ведомства. Бывший вице-президент отметил, что такая ситуация недопустима в то время, когда союзники США участвуют в военных конфликтах в Израиле и Восточной Европе.

«Я рад рад, что глава военного ведомства Остин находится в добром здравии, и его состояние улучшилось, желаю ему поскорее поправиться. Но это неприемлемо, что о его самочувствии не было ничего известно в течение нескольких дней», — добавил Пенс.

Ранее, 6 января, телеканал NBC сообщил, что Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Отмечалось, что в его отсутствие обязанности главы Пентагона исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Тогда же газета Politico написала, что Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации Остина. По данным издания, информация о госпитализации главы Пентагона «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры. При этом американский конгресс о заболевании министра обороны США был оповещен за 15 минут до публикации пресс-релиза Пентагона.

5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс, комментируя госпитализацию Остина, также задался вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя пять дней. Хотя главу Пентагона госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры еще 1 января.

Сам Остин 6 января признал, что Пентагону следовало раньше сообщить СМИ и общественности о его госпитализации. Он отметил, что в полной мере берет на себя ответственность за свои решения о раскрытии информации. Также глава Пентагона указал, что идет на поправку и с нетерпением ждет возвращения к своим должностным обязанностям.