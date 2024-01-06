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Главу Пентагона Ллойда Остина госпитализировали с осложнениями

Главу Пентагона Остина госпитализировали с осложнениями после медпроцедуры
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Фото: Global Look Press/Annabelle Gordon - CNP
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Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован 1 января с осложнениями после плановой медицинской процедуры, он идет на поправку и ожидает возвращения к работе в пятницу, 5 января. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Вечером 1 января министр обороны Ллойд Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в связи с осложнениями после недавней плановой медицинской процедуры», — говорится в сообщении американского ведомства.

В заявлении отмечается, что Остин хорошо восстанавливается и рассчитывает вернуться к своим обязанностям в полном объеме 5 января (по американскому времени). Кроме того, отмечается, что заместитель министра обороны всегда был готов действовать от имени главы Пентагона и осуществлять полномочия министра в случае необходимости.

Ранее, 18 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что он заболел коронавирусом. Шольц отмечал, что его симптомы были незначительны, поэтому он рассчитывал на легкую форму болезни. Он продолжал свою работу за столом в своем кабинете.

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