Канцлер Германии Шольц заболел коронавирусом

Канцлер Германии Олаф Шольц заболел коронавирусом, об этом политик заявил на своей официальной странице в социальной сети X (ранее «Твиттер») 18 декабря.

Шольц подчеркнул, что его симптомы незначительны, поэтому он рассчитывает, что болезнь будет проходить в легкой форме.

«Это явно не тот сюрприз, который меня обрадовал. Мои текущие тесты на COVID-19 показывают две полоски. При незначительных симптомах я рассчитываю на протекание болезни в легкой форме», — указано в сообщении политика.

Канцлер также отметил, что будет продолжать свою работу, но только за столом в своем кабинете.

Ранее в этот же день стало известно, что страны Европейского союза выбросили около 215 млн доз вакцины от COVID-19 на сумму около €4 млрд. Сообщается, что тех пор, как в конце 2020 года были одобрены первые вакцины против коронавируса, страны Евросоюза в совокупности закупили 1,5 млрд доз (более трех на каждого жителя Европы), многие из которых «сейчас лежат на свалках по всему континенту».

Ранее, в феврале этого года королева-консорт Великобритании Камилла заразилась коронавирусом уже во второй раз. Букингемском дворце сообщили, что 75-летняя Камилла испытывала симптомы простуды, после чего ее тест на COVID-19 показал положительный результат. Королева-консорт впервые заразилась коронавирусом год назад, через несколько дней после того, как ее муж, на тот момент принц Уэльский Чарльз, заразился им во второй раз. Тогда она отправилась на самоизоляцию. Также отмечалось, что Камилла была привита тремя дозами вакцины от COVID-19.