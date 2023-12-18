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Страны ЕС выбросили 215 млн доз вакцины от COVID-19 на €4 млрд

Politico: страны ЕС выбросили 215 млн доз вакцины от COVID-19 на €4 млрд
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Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert
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Страны Европейского союза (ЕС) выбросили около 215 млн доз вакцины от COVID-19 на сумму около €4 млрд. Об этом сообщила газета Politico в понедельник, 18 декабря.

«По меньшей мере 215 млн доз вакцины против COVID-19, закупленной странами ЕС в разгар пандемии, с тех пор были выброшены, оценочная стоимость этого проекта для налогоплательщиков составляет €4 млрд, как показывает анализ. И это почти наверняка заниженная оценка», — отмечается в статье.

Издание рассказало, что с тех пор, как в конце 2020 года были одобрены первые вакцины против коронавируса, страны ЕС в совокупности закупили 1,5 млрд доз (более трех на каждого жителя Европы), многие из которых «сейчас лежат на свалках по всему континенту».

Расчеты, основанные на имеющихся данных, показывают, что страны ЕС отказались в среднем от 0,7 укола на каждого члена своего населения. На вершине шкалы находится Эстония, где на одного жителя приходится более одной дозы, за ней следует Германия, которая также выбросила самый большой объем неотработанных уколов, отметили авторы материала.

Они уточнили, что значительная часть невостребованных вакцин была закуплена в 2021 году, когда Брюссель заключил крупнейшие контракты на поставки 1,1 млрд доз с американской компанией Pfizer и германской BioNTech.

«Но как размер поставок, так и сроки действия контрактов оказались проблематичными. Страны вынуждены закупать дозы даже после того, как пандемия пошла на убыль, а попытки передать излишки вакцин третьим странам были сорваны падением спроса и проблемами с логистикой. Так, контракт с Pfizer обязывает европейские страны покупать вакцины как минимум до 2027 года», — указано в статье.

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В декабре 2022 года семь депутатов Европарламента в открытом письме, адресованном европейскому комиссару, ответственному за прозрачность, попросили Европейский союз (ЕС) немедленно провести расследование коммерческой деятельности Хайко фон дер Ляйен, мужа главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, по вопросу непрозрачного управления контрактами на вакцины, которые были подписаны с Pfizer.

Из открытого письма депутатов Европарламента следует, что компания Orgenesis Inc., в которой Хайко фон дер Ляйен занимал пост медицинского директора, получила общее финансирование в размере €320 млн от ЕК. Отмечалось, что на фоне скандальной ситуации муж главы ЕК подал в отставку, однако его компания продолжает участвовать в проекте и получает гранты в размере до €200 тыс. в год.

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