В Европарламенте захотели расследовать деятельность мужа Урсулы фон дер Ляйен

Семь депутатов Европарламента в открытом письме, адресованном европейскому комиссару, ответственному за прозрачность, попросили Европейский союз (ЕС) немедленно провести расследование коммерческой деятельности Хайко фон дер Ляйен, мужа нынешней главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщило интернет-издание Newsbreak 18 декабря.

По словам авторов статьи, Хайко фон дер Ляйен всё чаще в последнее время подвергается критике за непрозрачное управление контрактами на вакцины, которые были подписаны с Pfizer.

Из открытого письма депутатов Европарламента следует, что компания Orgenesis Inc., в которой Хайко фон дер Ляйен занимает пост медицинского директора, получила общее финансирование в размере €320 млн от ЕК, передает «Газета.Ru».

«Факт получения компанией Хайко фон дер Ляйен денег от ЕК, управляемой его женой, превращает это дело в головокружительный скандал, возможно, самый крупный с момента основания ЕС», — говорится в материале.

Отмечается, что, столкнувшись с сильным давлением со стороны средств массовой информации, Хайко фон дер Ляйен подал в отставку, но его компания Orgenesis Inc. продолжает получать деньги от ЕК.

«По сообщениям СМИ, несмотря на то что господин фон дер Ляйен ушел из наблюдательного совета фонда, Orgenesis Italy SRL продолжает участвовать в проекте и получает гранты в размере до €200 тыс. в год. Журналисты также отмечают, что Orgenesis Inc. и ее европейские дочерние компании не зарегистрированы в реестре прозрачности Европейского союза», — отметили депутаты Европарламента.

Это не первый коррупционный скандал в Европарламенте за последнее время.

Так, в начале декабря бельгийские власти обвинили четырех человек, связанных с Европарламентом, в том числе одного из вице-президентов учреждения, Еву Кайли, в «преступной организации, коррупции и отмывании денег» в связи с утверждениями, что они принимали платежи в обмен на выполнение требований Катара в парламенте.

9 декабря Еву Кайли задержали по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре, который проходил с 20 ноября по 18 декабря. Кроме того, в связи с подозрениями в получении вознаграждений от Катара были помещены под стражу бывший депутат Европарламента Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини.

12 декабря власти Греции заморозили активы Кайли в связи с подозрениями во взяточничестве. Также аресту подлежат активы родственников Кайли. На следующий день депутаты Европарламента абсолютным большинством голосов поддержали прекращение полномочий Кайли.

Суд назначил рассмотрение по делу Кайли на 22 декабря.