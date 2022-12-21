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Катар может отказать ЕС в замене российского газа после скандала в Бельгии

Politico: Катар может отказать ЕС в замене российского газа после скандала в Европарламенте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Катаре осудили обвинения Европейского парламента в коррупции, заявив, что этим Евросоюз поставил под сомнение энергетическое сотрудничество. Об этом написал обозреватель Виктор Джек в статье для Politico 18 декабря.

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Джек напоминает, что на прошлой неделе, 15 декабря, Европарламент запретил представителям Катара входить в его помещения и приостановил действие законодательства, касающегося страны, включая либерализацию визового режима и запланированные визиты. Эти шаги последовали вслед за обвинениями катарской стороны в коррупции.

Бельгийские власти обвинили четырех человек, связанных с парламентом, в том числе одного из вице-президентов учреждения Еву Кайли, в «преступной организации, коррупции и отмывании денег» в связи с утверждениями, что они принимали платежи в обмен на выполнение требований Катара в парламенте.

По словам обозревателя, после этого Катар раскритиковал Европарламент, предупредив, что этот «дискриминационный» шаг может нанести ущерб более широкому сотрудничеству между Европейским союзом (ЕС) и Катаром, где блок зависит от Дохи, в том числе в сфере энергетики.

«Решение о введении такого дискриминационного ограничения негативно повлияет на региональное и глобальное сотрудничество в области безопасности, а также на продолжающиеся дискуссии о глобальной энергетической бедности и безопасности», — заявил катарский дипломат, чьи словам приводятся в статье.

В его заявлении также говорится, что данное решение «демонстрирует тот факт, что депутаты Европарламента были в значительной степени введены в заблуждение».

Джек отмечает, что обвинения Катара в коррупции не стало ни для кого неожиданностью. По его словам, страны ЕС все чаще обращаются к Катару в попытке диверсифицировать поставки энергоносителей и компенсировать дефицит на фоне конфликта России и Украины, вследствие чего применяют разные способы давления на страну.

Еву Кайли задержали 9 декабря в Бельгии по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре, который проходил с 20 ноября по 18 декабря. Кроме того, в связи с подозрениями в получении вознаграждений от Катара были помещены под стражу бывший депутат Европарламента Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини.

12 декабря власти Греции заморозили активы Кайли в связи с подозрениями во взяточничестве. Также аресту подлежат активы родственников Кайли. На следующий день депутаты Европарламента абсолютным большинством голосов поддержали прекращение полномочий Кайли.

22 декабря суд рассмотрит дело Кайли.

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