В США раскрыли подробности госпитализации шефа Пентагона Остина

Шеф Пентагона Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, а его обязанности в это время исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. Об этом в субботу, 6 января, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных чиновников.

«В разгар напряженности на Ближнем Востоке министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован, проведя в том числе четыре дня в отделении интенсивной терапии», — отмечается в публикации.

Издание со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера добавило, что Остин вернулся к исполнению своих обязанностей вечером 5 января.

Главу Пентагона госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Кроме того, американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию министра обороны США, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя пять дней.