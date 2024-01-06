Реклама
Прямой эфир
Мир
Британский эксперт заявил о панике в ЕС после удара РФ по объектам ВПК в Киеве
Происшествия
Блогеры устроили экстремальный запуск фейерверков из машин в Москве
Армия
Бойцы отряда «Маэстро» провели тренировку в составе казачьего батальона «Терек»
Мир
Блинкен обсудил в Турции вопросы безопасной доставки продукции РФ и Украины
Общество
Патриарх Кирилл в сочельник провел литургию в храме Христа Спасителя
Общество
Рэпера VACÍO арестовали еще на 10 суток после «голой» вечеринки Ивлеевой
Мир
В Великобритании назвали раздел Украины единственным решением для Запада
Общество
Участника вечеринки Ивлеевой VACIO повторно задержали за мелкое хулиганство
Мир
В США заявили о невозможности в будущем поставлять ракеты Patriot для Украины
Мир
В Турции обезвредили пойманную рыбаками морскую мину
Общество
Композитор Виктор Екимовский умер в возрасте 76 лет
Общество
Бастрыкин поручил проверить факты отсутствия отопления в Московской области
Мир
Датские СМИ сообщили о задержке передачи Украине истребителей F-16
Мир
Молдавская оппозиция раскритиковала идею о связи энергосетей с Румынией
Мир
Медведчук заявил об угрозе развала экономики Украины в 2024 году

В США раскрыли подробности госпитализации шефа Пентагона Остина

NBC: шеф Пентагона Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии
0
Фото: REUTERS/Office of the Secretary of Defense Public Affairs/Chad McNeeley
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шеф Пентагона Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, а его обязанности в это время исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. Об этом в субботу, 6 января, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных чиновников.

«В разгар напряженности на Ближнем Востоке министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован, проведя в том числе четыре дня в отделении интенсивной терапии», — отмечается в публикации.

Издание со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера добавило, что Остин вернулся к исполнению своих обязанностей вечером 5 января.

Главу Пентагона госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Кроме того, американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию министра обороны США, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя пять дней.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024