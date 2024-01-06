В США удивились секретности информации о госпитализации главы Пентагона

Американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс 5 января прокомментировал госпитализацию министра обороны США Ллойда Остина, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя пять дней.

Как отметил Старнс, глава Пентагона попал в больницу еще в первый день нового года, 1 января.

«Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. К чему такая секретность?» — спросил Старнс в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее в этот день на сайте Пентагона появилось сообщение, в котором говорилось, что глава ведомства Ллойд Остин был госпитализирован 1 января с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Тогда же отмечалось, что Остин идет на поправку и ожидает возвращения к работе в пятницу, 5 января (по американскому времени).