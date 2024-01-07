Реклама
Прямой эфир
Мир
Al Jazeera сообщил о гибели 17 человек после удара Израиля по Газе
Общество
Пасечник и Кириенко посетили новый Музей донского казачества в ЛНР
Армия
Бойцы отряда «Маэстро» провели тренировку в составе казачьего батальона «Терек»
Происшествия
Фура провалилась под лед реки в Башкортостане
Общество
Патриарх назвал сохранение веры главным условием для устранения внешних угроз
Общество
Путин посетил рождественскую службу в Ново-Огарево
Общество
Патриарх Кирилл в сочельник провел литургию в храме Христа Спасителя
Мир
В ФРГ призвали передать Киеву ракеты Taurus для ударов по целям в России
Общество
Путин пообещал обсудить с Шойгу ситуацию с выплатами семьям погибших в СВО
Мир
Польские фермеры приостановили блокаду КПП на границе с Украиной
Общество
Путин поздравил россиян с Рождеством
Общество
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли Горловку и Донецк в Рождественскую ночь
Мир
Молдавская оппозиция раскритиковала идею о связи энергосетей с Румынией
Мир
ВСУ ждут официальных заявлений Дании после информации о задержке поставок F-16

Politico рассказала о шоке Белого дома после госпитализации главы Пентагона

Politico: тайная госпитализация Остина шокировала Белый дом
0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. Об этом 6 января сообщила газета Politico со ссылкой на двух чиновников.

«Пентагон не сообщал президенту [США] Джо Байдену и другим высокопоставленным чиновникам о госпитализации министра обороны Ллойда Остина в течение трех дней. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и другие высокопоставленные помощники Белого дома не знали о госпитализации Остина 1 января, пока Министерство обороны не сообщило об этом 4 января», — говорится в публикации.

Отмечается, что Салливан передал эту информацию Байдену вскоре после уведомления американского министерства обороны.

По данным издания, информация о госпитализации Остина «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», включая Салливана, которые не знали об осложнениях, возникших у министра обороны после медицинской процедуры. Сотрудники Совета национальной безопасности также были удивлены, что Пентагону потребовалось так много времени, чтобы сообщить им о статусе Остина, добавили издании.

Как утверждается в статье, конгресс о заболевании Остина был оповещен всего за 15 минут до того, как Пентагон выпустил общедоступный пресс-релиз.

Главу Пентагона госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Кроме того, американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию министра обороны США, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя пять дней.

Позднее телеканал NBC узнал, что Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, а его обязанности в это время исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. Издание со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера добавило, что Остин вернулся к исполнению своих обязанностей вечером 5 января.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024