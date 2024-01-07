Politico рассказала о шоке Белого дома после госпитализации главы Пентагона

Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. Об этом 6 января сообщила газета Politico со ссылкой на двух чиновников.

«Пентагон не сообщал президенту [США] Джо Байдену и другим высокопоставленным чиновникам о госпитализации министра обороны Ллойда Остина в течение трех дней. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и другие высокопоставленные помощники Белого дома не знали о госпитализации Остина 1 января, пока Министерство обороны не сообщило об этом 4 января», — говорится в публикации.

Отмечается, что Салливан передал эту информацию Байдену вскоре после уведомления американского министерства обороны.

По данным издания, информация о госпитализации Остина «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», включая Салливана, которые не знали об осложнениях, возникших у министра обороны после медицинской процедуры. Сотрудники Совета национальной безопасности также были удивлены, что Пентагону потребовалось так много времени, чтобы сообщить им о статусе Остина, добавили издании.

Как утверждается в статье, конгресс о заболевании Остина был оповещен всего за 15 минут до того, как Пентагон выпустил общедоступный пресс-релиз.

Главу Пентагона госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Кроме того, американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию министра обороны США, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя пять дней.

Позднее телеканал NBC узнал, что Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, а его обязанности в это время исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. Издание со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера добавило, что Остин вернулся к исполнению своих обязанностей вечером 5 января.