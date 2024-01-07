Реклама
Прямой эфир
Мир
Al Jazeera сообщил о гибели 17 человек после удара Израиля по Газе
Общество
Пасечник и Кириенко посетили новый Музей донского казачества в ЛНР
Армия
Бойцы отряда «Маэстро» провели тренировку в составе казачьего батальона «Терек»
Происшествия
Фура провалилась под лед реки в Башкортостане
Общество
Патриарх назвал сохранение веры главным условием для устранения внешних угроз
Общество
Путин посетил рождественскую службу в Ново-Огарево
Общество
Патриарх Кирилл в сочельник провел литургию в храме Христа Спасителя
Мир
В ФРГ призвали передать Киеву ракеты Taurus для ударов по целям в России
Общество
Путин пообещал обсудить с Шойгу ситуацию с выплатами семьям погибших в СВО
Мир
Польские фермеры приостановили блокаду КПП на границе с Украиной
Общество
Путин поздравил россиян с Рождеством
Общество
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли Горловку и Донецк в Рождественскую ночь
Мир
Молдавская оппозиция раскритиковала идею о связи энергосетей с Румынией
Мир
ВСУ ждут официальных заявлений Дании после информации о задержке поставок F-16

Глава Пентагона прокомментировал информацию о его госпитализации

Глава Пентагона признал, что следовало раньше сообщить общественности о его госпитализации
0
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura/File Photo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны США Ллойд Остин 6 января признал, что Пентагону следовало раньше сообщить СМИ и общественности о его госпитализации.

«Я понимаю обеспокоенность СМИ по поводу прозрачности и признаю, что я должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом. Я обязуюсь работать лучше», — говорится в письменном заявлении Остина, распространенном пресс-службой Пентагона.

Как отметил Остин, он в полной мере берет на себя ответственность за свои решения о раскрытии информации. Также глава Пентагона указал, что идет на поправку и с нетерпением ждет возвращения к своим должностным обязанностям.

Ранее в этот день телеканал NBC сообщил, что Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Отмечается, что в его отсутствие обязанности главы Пентагона исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Также газета Politico написала, что Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации Остина. По данным издания, информация о госпитализации главы Пентагона «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры. При этом американский конгресс о заболевании министра обороны США был оповещен за 15 минут до публикации пресс-релиза Пентагона.

5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию Остина, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя пять дней.

Главу Пентагона госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024