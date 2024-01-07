Глава Пентагона прокомментировал информацию о его госпитализации

Министр обороны США Ллойд Остин 6 января признал, что Пентагону следовало раньше сообщить СМИ и общественности о его госпитализации.

«Я понимаю обеспокоенность СМИ по поводу прозрачности и признаю, что я должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом. Я обязуюсь работать лучше», — говорится в письменном заявлении Остина, распространенном пресс-службой Пентагона.

Как отметил Остин, он в полной мере берет на себя ответственность за свои решения о раскрытии информации. Также глава Пентагона указал, что идет на поправку и с нетерпением ждет возвращения к своим должностным обязанностям.

Ранее в этот день телеканал NBC сообщил, что Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Отмечается, что в его отсутствие обязанности главы Пентагона исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Также газета Politico написала, что Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации Остина. По данным издания, информация о госпитализации главы Пентагона «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры. При этом американский конгресс о заболевании министра обороны США был оповещен за 15 минут до публикации пресс-релиза Пентагона.

5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию Остина, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя пять дней.

Главу Пентагона госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры.