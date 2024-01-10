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В конгрессе США начали расследование ситуации с госпитализацией главы Пентагона

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Фото: Global Look Press/Chad Mcneeley/Dod
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Председатель комитета палаты представителей по Вооруженным силам республиканец Майк Роджерс начал официальное расследование госпитализации главы Пентагона США Ллойда Остина. Об этом во вторник, 9 января, говорится в распространенном заявлении чиновника.

Согласно документу, Роджерс инициировал «официальное расследование причин, по которым министр обороны не сообщил о госпитализации и неспособности» выполнять свои обязанности.

В письме, адресованном главе Пентагона, Роджерс потребовал предоставить сведения и документы, касающиеся госпитализации Остина, отданных им приказов, процесса передачи полномочий заместителю, а также всю переписку представителей Пентагона с Белым домом и администрацией президента Джо Байдена в период с 1 по 9 января.

«Всё — от текущих контртеррористических операций до ядерного командования и контроля — зависит от четкого понимания способности министра принимать решения. Пентагон — надежное ведомство, которое должно функционировать в условиях нападений наших врагов, но оно не предназначено для министра, который скрывает свою недееспособность», — говорится в письме конгрессмена.

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8 января сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин был переведен из отделения интенсивной терапии, однако он продолжает оставаться в больнице, так как испытывает недомогание. Отмечается, что министр продолжает оставаться на связи с Пентагоном и ежедневно следит за деятельностью ведомства по всему миру. 9 января Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида объявил, что в декабре прошлого года у Остина диагностировали рак простаты.

В тот же день в Пентагоне заявили, что Остин не собирается покидать свой пост. Как отметил пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер, министр сфокусирован на том, чтобы продолжать работать в качества министра обороны и «служить на благо защиты страны».

7 января бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию Остина неприемлемой, так как граждане Соединенных Штатов имеют право знать, что происходит. Он также упрекнул шефа Пентагона в халатности, указав, что даже президент страны Джо Байден не знал о госпитализации главы военного ведомства.

5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию Остина, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя несколько дней. Газета Politico в свою очередь сообщила, что информация о госпитализации главы Пентагона «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры.

1 января министра обороны США Остина доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.

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