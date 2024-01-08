Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мирная жительница ранена в Горловке при обстреле со стороны украинских войск
Происшествия
Большая часть Херсонской области оказалась обесточена из-за аварии в электросетях
Происшествия
Два украинских беспилотника сбиты в Климовском районе Брянской области
Мир
На Украине отдадут под суд сотрудников военкомата за избиение военнообязанных
Армия
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
Мир
Умер обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Богдан Шершун
Мир
В правительстве Швеции призвали граждан быть готовыми к войне
Мир
В ОАЭ призвали Нетаньяху просить деньги для палестинцев у Зеленского
Экономика
Абрамченко указала на отсутствие ущерба РФ из-за закрытия границы с Финляндией
Мир
Генерал США в отставке предрек Украине потерю территорий из-за нехватки боеприпасов
Мир
Глава МИД Венгрии заявил о намерении «открыть глаза» на ошибки руководству ЕС
Мир
СМИ сообщили о гибели россиянки на Филиппинах после падения авто со скалы
Общество
Около 50 автомобилей участвовало в ДТП в Новгородской области
Мир
Немецкий футболист Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет
Общество
Медики эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области

В Пентагоне опровергли возможную отставку Остина из-за скандала с его госпитализацией

Пентагон: Остин не намерен уходить в отставку из-за скандала с его госпитализацией
0
Фото: Global Look Press/Chad Mcneeley/Dod
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Пентагона Ллойд Остин, который оказался в центре скандала из-за задержки с оповещением о его госпитализации, не собирается покидать свой пост. Об этом в понедельник, 8 января, заявил пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер.

«Министр Остин не планирует уходить со своей должности. <…> Он сфокусирован на том, чтобы продолжать работать в качества министра обороны и служить на благо защиты нашей страны», — поделился он в эфире телеканала Fox News.

Заветные материалы: утечка Пентагона, скандал далай-ламы, мобилизация в Африке
«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире

Министра обороны США Остина госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.

Так, 5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию Остина, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя несколько дней. Газета Politico, в свою очередь, сообщила, что информация о госпитализации главы Пентагона «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры. При этом американский конгресс о заболевании министра обороны США был оповещен за 15 минут до публикации пресс-релиза Пентагона.

7 января в американском оборонном ведомстве сообщили, что Остин по-прежнему находится на госпитализации, дата его выписки до сих пор неясна.

В тот же день бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию Остина неприемлемой, так как граждане Соединенных Штатов имеют право знать, что происходит. Он также упрекнул шефа Пентагона в халатности, указав, что даже президент страны Джо Байден не знал о госпитализации главы военного ведомства. А член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон отметил, что сокрытие информации о состоянии здоровья шефа Пентагона является «провалом руководства».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024