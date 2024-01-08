В Пентагоне опровергли возможную отставку Остина из-за скандала с его госпитализацией
Глава Пентагона Ллойд Остин, который оказался в центре скандала из-за задержки с оповещением о его госпитализации, не собирается покидать свой пост. Об этом в понедельник, 8 января, заявил пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер.
«Министр Остин не планирует уходить со своей должности. <…> Он сфокусирован на том, чтобы продолжать работать в качества министра обороны и служить на благо защиты нашей страны», — поделился он в эфире телеканала Fox News.
Министра обороны США Остина госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.
Так, 5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию Остина, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя несколько дней. Газета Politico, в свою очередь, сообщила, что информация о госпитализации главы Пентагона «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры. При этом американский конгресс о заболевании министра обороны США был оповещен за 15 минут до публикации пресс-релиза Пентагона.
7 января в американском оборонном ведомстве сообщили, что Остин по-прежнему находится на госпитализации, дата его выписки до сих пор неясна.
В тот же день бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию Остина неприемлемой, так как граждане Соединенных Штатов имеют право знать, что происходит. Он также упрекнул шефа Пентагона в халатности, указав, что даже президент страны Джо Байден не знал о госпитализации главы военного ведомства. А член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон отметил, что сокрытие информации о состоянии здоровья шефа Пентагона является «провалом руководства».