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Пентагон не обозначил конкретную дату выписки главы ведомства Остина

Пентагон: Ллойд Остин по-прежнему на госпитализации, дата выписки неизвестна
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura/File Photo
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Глава Пентагона Ллойд Остин по-прежнему находится на госпитализации, дата его выписки до сих пор не ясна. Такое заявление 7 января сделал пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, опубликовав его на сайте ведомства.

«Министр обороны США Ллойд Остин III по-прежнему госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, но выздоравливает и находится в хорошем настроении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже с вечера 5 января Остин вернулся к своим обязанностям и получал оперативную информацию. Кроме того, в субботу, 6 января, глава Пентагона провел диалог с американским лидером Джо Байденом.

«Хотя в настоящее время у нас нет конкретной даты его освобождения, мы продолжим предоставлять обновленную информацию о статусе Остина по мере ее поступления», — подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.

Также 7 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ему не было известно о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Он отметил, что говорил с Остином в прошлые выходные. Теперь Блинкен с нетерпением ожидает, когда Остин полностью выздоровеет, чтобы «работать бок о бок».

Ранее в этот день бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию Остина неприемлемой, так как граждане Соединенных Штатов имеют право знать, что происходит. Он также упрекнул шефа Пентагона в халатности, указав, что даже президент страны Джо Байден не знал о госпитализации главы военного ведомства.

Накануне телеканал NBC сообщил, что Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Отмечается, что в его отсутствие обязанности главы Пентагона исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Также газета Politico написала, что Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации Остина. По данным издания, информация о госпитализации главы Пентагона «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры. При этом американский конгресс о заболевании министра обороны США был оповещен за 15 минут до публикации пресс-релиза Пентагона.

В свою очередь, сам Остин признал, что Пентагону следовало раньше сообщить СМИ и общественности о его госпитализации.

5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию Остина, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя пять дней.

Главу Пентагона госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры.

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