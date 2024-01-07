Блинкен не знал о госпитализации шефа Пентагона

Госсекретарь США Энтони Блинкен 7 января заявил, что ему не было известно о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина.

«Я не знал о его [Остина] проблемах со здоровьем», — сказал он в ходе пресс-конференции с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Как отметил Блинкен, он говорил с Остином на прошлых выходных. Теперь он с нетерпением ожидает, когда тот полностью выздоровеет, чтобы «работать бок о бок».

Ранее в этот день бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию Остина неприемлемой, так как граждане Соединенных Штатов Америки имеют право знать, что происходит. Он также упрекнул шефа Пентагона в халатности, указав, что даже президент страны Джо Байден не знал о госпитализации главы военного ведомства.

Накануне телеканал NBC сообщил, что Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Отмечается, что в его отсутствие обязанности главы Пентагона исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Также газета Politico написала, что Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации Остина. По данным издания, информация о госпитализации главы Пентагона «стала шоком для всех сотрудников Белого дома», которые не знали об осложнениях Остина после медицинской процедуры. При этом американский конгресс о заболевании министра обороны США был оповещен за 15 минут до публикации пресс-релиза Пентагона.

В свою очередь, сам Остин признал, что Пентагону следовало раньше сообщить СМИ и общественности о его госпитализации.

5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал госпитализацию Остина, задавшись вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя пять дней.

Главу Пентагона госпитализировали 1 января в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры.