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Шефа Пентагона выписали из больницы

Шефа Пентагона Остина выписали из больницы, он продолжит работать из дома
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Фото: Global Look Press/Liu Jie
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Министр обороны США Ллойд Остин, находившийся на лечении в Национальном медицинском центре Уолтера Рида в штате Мэриленд, выписан из больницы домой. Об этом 15 января сообщила пресс-служба Пентагона.

«Министр по-прежнему восстанавливается и, согласно указанию врачей, некоторое время будет исполнять свои обязанности дистанционно, до полного возвращения в Пентагон», — указано на сайте ведомства.

Подчеркивается, что Остин имеет полный доступ к защищенным каналам связи. Кроме того, прогноз его восстановления после лечения рака простаты отличный.

В своем личном заявлении Остин поблагодарил врачей и медсестер за профессионализм и оказанную ему помощь. Он отметил, что надеется в скором времени приступить к выполнению своих рабочих обязанностей уже из своего кабинета на работе.

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Министра обороны США 1 января доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.

8 января Остин был переведен из отделения интенсивной терапии, однако он остался в больнице из-за недомогания. Тогда же в Пентагоне заявили, что глава ведомства не собирается покидать свой пост. На следующий день Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида объявил, что в декабре прошлого года у Остина диагностировали рак простаты.

При этом на Остина обрушились с критикой, что он скрывал факт нахождения в больнице. Так, бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию министра обороны неприемлемой и упрекнул его в халатности, указав, что даже президент США Джо Байден не знал о случившемся. А председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс начал официальное расследование причин, по которым глава Пентагона не сообщил о госпитализации и неспособности выполнять свои обязанности.

Позже, 13 января, группа членов палаты представителей США от Республиканской партии направила запрос главе Пентагона, в котором потребовала от того отчитаться о причинах задержки в информировании о своей госпитализации. Они попросили сообщить, кто принимал участие в решении отложить раскрытие информации, а также о том, кто из чиновников был в курсе этого.

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