Конгрессмены потребовали от Остина отчитаться о причинах сокрытия госпитализации

Группа членов палаты представителей США от Республиканской партии направила запрос главе Пентагона Ллойду Остину, в котором потребовала от того отчитаться о причинах задержки в информировании о своей госпитализации. Об этом 12 января сообщил телеканал Fox News.

Так, группа республиканцев написала Остину письмо, в котором потребовала от него сообщить, кто принимал участие в решении отложить раскрытие информации, а также о том, кто из чиновников был в курсе этого. Кроме того, они предложили главе Пентагона ответить, что было бы, если один из его подчиненных не выполнял свои служебные обязанности в течение 3–4 дней, не проинформировав об этом руководство.

«В первую очередь мы желаем вам скорейшего выздоровления и сожалеем о том, что в недавнем прошлом у вас диагностировали рак. Мы рады узнать о том, что вы идете на поправку и вас выписали из отделения интенсивной терапии», — добавили в письме.

1 января министра обороны США Остина доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности. 5 января американский журналист, ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс задался вопросом, почему эту информацию раскрыли только спустя несколько дней.

8 января Остина перевели из отделения интенсивной терапии, однако он остался в больнице из-за недомогания. Тогда же в Пентагоне заявили, что глава ведомства не собирается покидать пост. На следующий день Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида объявил, что в декабре прошлого года у Остина диагностировали рак простаты.

Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию министра обороны неприемлемой и также упрекнул Остина в халатности, указав, что даже президент США Джо Байден не знал о случившемся.

В свою очередь, председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс начал официальное расследование причин, по которым глава Пентагона не сообщил о госпитализации и неспособности выполнять свои обязанности.