Суд отклонил апелляцию Шабутдинова на отказ в смягчении меры пресечения

Московский городской суд отказал блогеру и бизнес-коучу Аязу Шабутдинову в апелляционной жалобе на избрание меры пресечения. Об этом 29 января сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Защита просила предоставить меру пресечения в виде домашнего ареста или выхода под залог вместо заключения под стражу.

«Решение Таганского суда Москвы оставить без изменения, жалобы адвокатов — без удовлетворения», — заявили в Мосгорсуде.

Шабутдинова задержали в начале ноября по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Он предлагал людям купить вебинары, тренинги, марафоны. Шабутдинов утверждал, что после прохождения его обучения клиенты смогут открыть успешный бизнес.

4 ноября Шабутдинова арестовали. Следствие настаивало на заключении под стражу фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему покинуть Россию.

12 декабря Таганский суд Москвы продлил Шабутдинову арест на два месяца, он пробудет в СИЗО до 16 февраля 2024 года. В свою очередь, адвокаты блогера в ходе заседания просили изменить ему меру пресечения на домашний арест или залог в размере 50 млн рублей.