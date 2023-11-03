Тонкости договора: блогера Аяза Шабутдинова проверяют на неуплату налогов

У сотрудников управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД появились вопросы к известному блогеру Аязу Шабутдинову, касающиеся уплаты налогов, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. 3 ноября 2023 года основателя компании «Like Центр» задержали. Следователи проверяют Шабутдинова по уголовным делам о мошенничестве при продаже бизнес-тренингов. Потерпевшие говорят, что в договорах на такие услуги есть некие тонкости, которые позволяют организации не терять деньги, даже если клиент не хочет продолжать обучение .

С самолета на допрос

Блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября в Москве сотрудники ФСБ и Главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции по подозрению в мошенничестве. Причиной стала деятельность его компании по продаже образовательных курсов. Также, по данным источника «Известий», правоохранители проверят блогера и на предмет нарушения налогового законодательства .

« Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес» , — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Как выяснили «Известия», блогер был задержан после того, как вернулся в Россию из Австрии . Сейчас возбуждено несколько уголовных дел о мошенничестве, указали в МВД. Но пока статус Шабутдинова не определен. МВД также заявило о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников некой коммерческой организации, через которых блогер продавал свои курсы.

Задержание Аяза Шабутдинова Фото: МВД РФ

Шабутдинов основал образовательную компанию для бизнесменов «Like Центр» в 2015 году, основной вид деятельности организации — продажа бизнес-курсов . Из данных, приведенных на сайте компании, следует, что ее оборот за 2021–2022 годы составил 12 млрд рублей, а согласно базе «СПАРК-Интерфакс», доходы бизнес-школы за 2022 год превысили 1 млрд . Помимо этого, бизнесмену ранее принадлежала сеть кофеен Coffee Like, которую он в 2018 году продал за 151 млн рублей .

Представители компании «Like Центр» опубликовали в соцсетях официальную позицию бизнес-школы. Согласно ей, сейчас организацию проверяют на основании заявления одной из клиенток о несогласии с условиями договора по участию в образовательной программе в 2019 году. Сумма претензий, по словам представителей «Лайка», составляет 1,9 млн рублей . Они отметили, что компания выполнила все взятые на себя обязательства и сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя им всю информацию. Обвинения в мошенничестве компания называла необоснованными.

«Известиям» удалось получить комментарий потерпевшей, заявившей на Шабутдинова. Наталья Калистратова утверждает, что покупала премиальный курс блогера по одной цене, но впоследствии стоимость курса увеличилась .

— Я приобрела самый дорогой премиальный курс за 1 млн рублей. Но потом на меня повесили 1,9 млн через брокеров , — сказала она, не пояснив схему. — Завладев моими данными, они завладели моими деньгами. Я им это предъявила, но реакции не было. Они написали, что выполнили условия договора и далее их ничего не касается .

Наталья Калистратова Фото: ИЗВЕСТИЯ

Она сообщила, что подала и гражданский иск в суд. Наталья Калистратова надеется, что постановление о возбуждении уголовного дела поможет вернуть деньги. Она также утверждает, что стала не единственной жертвой мошенничества со стороны «Like Центра» .

Кто пожаловался

«Известиям» удалось пообщаться с еще двумя пострадавшими, оплатившими бизнес-курсы в «Like Центре». Один из них прошел курс, «но понял, что результатов не будет», и потребовал вернуть деньги. В компании же, по его словам, предложили вернуть только 8% от оплаченной суммы, ссылаясь на тонкости договора . Тогда потерпевший обратился в суд и выиграл дело.

Второй потерпевший подробно рассказал изданию о схеме, которой пользуется «Like Центр» для сохранения прибыли даже в случае отказа клиента от продолжения курса. По его словам, бизнес-школа намеренно затягивает отношения с клиентами, которые на той или иной стадии обучения решили от него отказаться, а затем требует оплаты курса в полном объеме .

— Недоговоренность — их маленькая хитрость, которая позволяет им не терять деньги, даже если клиент не хочет продолжать обучение , — пояснил собеседник. По его словам, людей завлекают в центр мотивационными речами о доходах более 300 тыс. рублей в месяц после окончания курсов. Потерпевший также подчеркнул, что гарантии доходов были прописаны в документах организации, но «их подчистили» .

Аяз Шабутдинов Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

— Сначала подгоняют, давай быстрее записывайся туда-туда, а то не успеешь, многое потеряешь. А потом оказывается, что ты это же уже посетил. А потом ты понимаешь, что это не твое, тебе это в принципе неинтересно, ты не хочешь этим заниматься. А когда хочешь уйти, тебе говорят: извини, ты уже посетил, деньги заплати, будь добр, пожалуйста. Мы тебе вернем какую-то часть, но больше половины ты всё равно остаешься должен , — рассказал он.

В компании «Like Центр» указывают, что уже девять лет занимаются развитием предпринимателей и организация зарегистрирована как IT-компания в Минцифры. В настоящий момент ее программы проходит более 20 тыс. человек .

« Мы честны с каждым партнером и клиентом и всегда выполняем взятые на себя обязательства , — заявляется на сайте компании. — Нет результата — вернем деньги, пока действует гарантия».

Справка «Известий» Весной 2023 года правоохранительные органы возбудили дело против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), ее обвинили в неуплате налогов — на 300 млн рублей. Чуть позже Пресненский суд отправил под домашний арест блогера Елену Блиновскую, которой вменяется неуплата налогов на 918 млн рублей. Кроме того, фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей тогда же стала и блогер Александра Митрошина, но она оперативно погасила задолженность.

Уголовные тенденции

В настоящее время наблюдается тенденция на ужесточение контроля в сфере продажи образовательных курсов , считает вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Аяз Шабутдинов Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

— Дел о мошенничестве или взыскании денежных средств в сфере продажи образовательных курсов в настоящее время довольно много. Данный случай лишний раз это подтверждает , — сказал эксперт «Известиям». Однако он подчеркнул, что говорить о точной квалификации действий Шабутдинова пока рано .

— Исходя из данных, опубликованных в СМИ, невозможно установить квалификацию вменяемого бизнесмену деяния, говорится только о подозрении в мошенничестве , — рассказал юрист и пояснил, что в зависимости от части вменяемой статьи УК РФ наказание может варьироваться от двух до десяти лет лишения свободы.

Старший партнер МКА «ЮрСити», адвокат Виталий Шакин считает, что при оценке деятельности бизнес-тренеров следует установить, пытался ли продавец курсов ввести клиента в заблуждение или последний просто мог быть недоволен результатом .

— Как правило, когда употребляется термин «инфоцыганство», то речь идет о блогерах, о людях, чья деятельность связана с продажей информационных продуктов. При этом подразумевается, что такой блогер обманывает людей , продает им, например, курсы, которые не имеют ту ценность, которую за нее платят, — рассказал эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По его словам, лишь в этом случае появляется основание говорить о мошенничестве. Однако в случаях с информационными продуктами нередки случаи, когда клиенты остаются недовольны результатами . Кому-то не понравилось содержание курса, не устроило то, чему обучают на курсе, рассказал Виталий Шакин, добавив, что такая ситуация вполне может быть разрешена в рамках гражданского процесса.

А в Ассоциации блогеров и агентств (АБА) «Известиям» назвали происходящее «охотой на ведьм».

— Мы выступаем против этого, — заявил сооснователь АБА Максим Перлин. — Не каждый человек, который продает инфопродукт, — мошенник. Даже если его курсы невысокого качества, даже если далеко не все ученики добиваются успеха . Создание инфопродукта низкого качества не является преступлением.

Он призвал дождаться официального обвинения, чтобы в дальнейшем делать какие-либо серьезные выводы.

Аяз Шабутдинов Фото: соцсети