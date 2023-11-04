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Блогера Шабутдинова арестовали до 16 декабря

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Фото: РЕН ТВ
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Суд арестовал блогера, автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова, которого подозревают в мошенничестве, до 16 декабря, сообщил 4 ноября корреспондент «Известий» из зала Таганского суда Москвы.

Следствие настаивало на аресте фигуранта, так как, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему уехать из России.

Блогер же просил суд разрешить ему находиться во время предварительного следствия с семьей — двумя несовершеннолетними детьми и гражданской супругой.

Адвокат обвиняемого Никита Апаликов также просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или назначения залога в 4 млн рублей.

«Нет ни одних объективных доказательств виновности моего подзащитного», — заявил адвокат.

Также он просил приобщить к материалам дела документы, свидетельствующие о доходе его подзащитного и здоровье.

В 2023 году доход блогера Аяза Шабутдинова составил 300 млн рублей. По ст. 159 УК («Мошенничество») ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

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Блогера-миллионника задержали 3 ноября. Один из пострадавших Александр Вилюга рассказал «Известиям», что ему удалось через суд вернуть потраченные на курсы Шабутдинова деньги.

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