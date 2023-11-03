Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин назвал обреченными на провал любые провокации против РФ
Общество
Владелец «Утро Дагестан» был связан с финансируемыми из-за рубежа радикалами
Экономика
Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса
Мир
В Канаде сочли опасным запуск КНР сигнальных ракет возле вертолета страны
Общество
В РАН заявили о сокращении числа желающих переехать россиян с высшим образованием
Мир
ЦАХАЛ начала ближние бои с ХАМАС в городе Газа
Общество
Помощница Пугачевой не стала комментировать приезд певицы в Россию
Мир
Китай заявил о защите попавших под санкции США компаний
Общество
Умер вице-адмирал Валерий Исак
Мир
В США задумались о целесообразности помощи Киеву после слов Залужного
Общество
Москвичей предупредили о пробках вечером 3 ноября
Общество
В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов
Спорт
Футболист Яшин попал в список лучших игроков в истории ЧМ

В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские задержали в Москве блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Об этом 3 ноября сообщил Telegram-канал «112».

Следователи проверяют Шабутдинова на мошенничество в связи с жалобами на проданные им образовательные курсы. На данный момент у него нет процессуального статуса.

Один из пострадавших Александр Вилюга рассказал «Известиям», что ему удалось через суд вернуть средства, потраченные на курсы Шабутдинова.

«Я приобрел предпринимательские курсы. Спустя определенный срок я решил завершить обучение. Ответчик сослался на условия оферты, с которыми я не был ознакомлен, и отказался возвращать сумму денег, которая полагалась. Из-за этого началось всё разбирательство», — рассказал он.

Другой заявитель, Вадим Байбула, сказал, что приобрел курс обучения в рассрочку за 316 тыс. рублей. Он хотел отказаться от обучения после нескольких занятий, но в поддержке ему отказали от возврата средств и потребовали даже платить взносы.

«Есть как бы недоговоренность, их маленькая хитрость, которая позволяет им не терять деньги, даже если клиент не хочет продолжать обучение. Они всё равно остаются в выигрыше. Проходят 45 дней, тебе говорят, что прошел основное обучение, а остальные два года идут подарком», — сообщил потерпевший.

До этого, 24 октября, Замоскворецкий суд Москвы продлил еще на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Суд также сохранил избранные запреты и ограничения.

Ранее в ходе расследования дела было арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Также были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области, а также два машино-места.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023