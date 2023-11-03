В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов

Полицейские задержали в Москве блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Об этом 3 ноября сообщил Telegram-канал «112».

Следователи проверяют Шабутдинова на мошенничество в связи с жалобами на проданные им образовательные курсы. На данный момент у него нет процессуального статуса.

Один из пострадавших Александр Вилюга рассказал «Известиям», что ему удалось через суд вернуть средства, потраченные на курсы Шабутдинова.

«Я приобрел предпринимательские курсы. Спустя определенный срок я решил завершить обучение. Ответчик сослался на условия оферты, с которыми я не был ознакомлен, и отказался возвращать сумму денег, которая полагалась. Из-за этого началось всё разбирательство», — рассказал он.

Другой заявитель, Вадим Байбула, сказал, что приобрел курс обучения в рассрочку за 316 тыс. рублей. Он хотел отказаться от обучения после нескольких занятий, но в поддержке ему отказали от возврата средств и потребовали даже платить взносы.

«Есть как бы недоговоренность, их маленькая хитрость, которая позволяет им не терять деньги, даже если клиент не хочет продолжать обучение. Они всё равно остаются в выигрыше. Проходят 45 дней, тебе говорят, что прошел основное обучение, а остальные два года идут подарком», — сообщил потерпевший.

До этого, 24 октября, Замоскворецкий суд Москвы продлил еще на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Суд также сохранил избранные запреты и ограничения.

Ранее в ходе расследования дела было арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Также были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области, а также два машино-места.