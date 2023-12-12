Адвокаты Шабутдинова попросили изменить блогеру меру пресечения

Адвокаты блогера Аяза Шабутдинова попросили изменить ему меру пресечения на домашний арест или залог. Бизнес-тренер подозревается в мошенничестве, связанном с продажей образовательных курсов. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Я большую часть времени нахожусь в России. <...> Я полностью сотрудничаю со следствием, все паспорта и пароли я предоставил. У меня двое маленьких детей», — сказал Шабутдинов.

Адвокат Никита Апаликов выразил мнение, что продлевать нахождение блогера в СИЗО бессмысленно, так как при домашнем аресте он не сможет помешать следствию или скрыться. Также адвокаты заявили о готовности выплатить залог размером в 50 млн рублей.

Ранее, 5 декабря, на блогера подали еще одно заявление о мошенничестве. Заявление подала женщина, купившая курс за 322 тыс. рублей. Ее не устроило, что после обучения она не смогла достичь обещанного высокого уровня доходов.

До этого, в конце ноября, одна из учениц курса предпринимателя сообщила, что во время занятий ей и другим слушателям, вероятно, подмешивали таблетки в кофе. Она отметила, что на курсах все пребывали в состоянии эйфории и слушали медитации.

Шабутдинова задержали в начале ноября по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Блогер предлагал людям купить вебинары, тренинги, курсы. Он утверждал, что, пройдя обучение, его клиенты смогут открыть успешный бизнес. Уголовное дело, фигурантом которого он стал, касается восьми человек, которые приобрели его услуги. По словам Апаликова, ущерб составляет чуть более 4 млн рублей.

4 ноября Таганский суд Москвы заключил Шабутдинова под стражу до 16 декабря. Следствие настаивало на аресте фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему уехать из России.