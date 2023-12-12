Суд в Москве продлил арест обвиняемому в мошенничестве Шабутдинову на два месяца

Таганский суд Москвы продлил арест на два месяца блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Так, суд оставил бизнес-тренера в СИЗО до 16 февраля 2024 года.

В рамках судебного заседания защита блогера просила изменить меру пресечения на домашний арест или залог в размере 50 млн рублей. Свою виновность бизнес-коуч не признает.

Шабутдинову инкриминируют восемь эпизодов мошенничества, а с недавнего времени еще семь, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. В распоряжении следствия есть не менее 25 материалов, которые могут доказать вину бизнес-коуча.

В конце ноября одна из учениц курса предпринимателя сообщила, что во время занятий ей и другим слушателям, вероятно, подмешивали таблетки в кофе. Она отметила, что на курсах все пребывали в состоянии эйфории и слушали медитации.

4 ноября его заключили под стражу до 16 декабря по подозрении в мошенничестве. Следствие настаивало на аресте фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему уехать из России.

Блогера задержали в начале ноября по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Он предлагал людям купить вебинары, тренинги, курсы. Шабутдинов утверждал, что, пройдя обучение, его клиенты смогут открыть успешный бизнес.

В 2023 году доход блогера Аяза Шабутдинова составил 300 млн рублей.