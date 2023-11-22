Пострадавшая от Шабутдинова рассказала о подмешиваемых блогером таблетках

Пострадавшая от действий блогера Аяза Шабутдинова Наталья Калистратова рассказала 22 ноября журналистам о «зеленых таблетках», которые он мог подмешивать в кофе своим ученикам.

По ее словам, при обыске дома блогера на Пресненской набережной было обнаружено два пакета зеленых таблеток.

«Мы пытались загуглить, что это за таблетки, но выдает какое-то синтетическое вещество. Эти таблетки были в большом количестве — несколько килограммов. И возможно, сейчас выявит следствие, нам в кофе заваривали эти таблетки», — сказала она.

Пострадавшая уточнила, что кофе пили на тренингах.

«Была эйфория, я тоже пила этот кофе. Начинались танцы, пляшут все, медитации. У людей сознание, наверное, уже разболтано», — отметила Калистратова.

По словам бизнесмена, лидера рок-группы «Пилигрим» Андрея Ковалева, деяния Шабутдинова — это национальное бедствие.

«Сотни тысяч мошенников, миллионы обманутых, триллионы денег теряют наши граждане. <…> Обратите внимание: они [адвокаты] попросили не называть налоги Аяза, которые он заплатил, потому что 100 тыс. рублей он заплатил», — рассказал он.

Ковалев указал на то, что Шабутдинов не уплачивал налоги в крупных размерах, отмывал средства, добытые преступным путем, создал организованную преступную группу в составе 1000 человек, а также создал тоталитарную деструктивную секту.

В свою очередь адвокаты выразили несогласие с обвинениями в отношении блогера.

«Президент [РФ Владимир Путин] неоднократно говорил, что надо поддерживать малый и средний бизнес, особенно в такие времена. Навряд ли найдется кто-то в нашей стране, кто настолько сильно и настолько масштабно повлиял на формирование малого предпринимательства России, чем Аяз Шабутдинов», — поделился один из правозащитников фигуранта.

Также адвокаты добавили, что на сегодняшний день около 20 тыс. его учеников готовы давать показания в пользу того, что они прошли курс и остались довольны.

Шабутдинова задержали в начале ноября по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Блогер также предлагал людям купить вебинары, тренинги. Он утверждал, что, пройдя обучение, его клиенты смогут открыть успешный бизнес. Уголовное дело, фигурантом которого он стал, касается восьми человек, которые приобрели его услуги. По словам адвоката блогера Никиты Апаликова, ущерб составляет чуть более 4 млн рублей.

В 2023 году доход блогера Шабутдинова составил 300 млн рублей. По ст. 159 УК («Мошенничество») ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

4 ноября Таганский суд Москвы заключил Шабутдинова под стражу до 16 декабря. Следствие настаивало на аресте фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». 7 ноября адвокат блогера Никита Апаликов рассказал «Известиям», что защита подала жалобу на постановление о его аресте. 22 ноября Московский городской суд оставил под арестом блогера Шабутдинова.