Суд оставил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве блогера Шабутдинова

Московский городской суд оставил под арестом блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. На заседании 22 ноября рассматривалась апелляционная жалоба защиты на постановление Таганского районного суда Москвы о заключении бизнес-тренера под стражу, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Сторона защиты просила назначить блогеру домашний арест. Адвокат Никита Апаликов заявил о невиновности своего подзащитного. По его словам, деятельность Шабутдинова является предпринимательской, доказательств его виновности нет. Он заявил о готовности внести залог в размере 15 млн рублей.

«При избрании меры пресечения суд первой инстанции не учел, что Шабутдинов ранее не судим, занимается благотворительностью, имеет положительную характеристику и двух малолетних детей. Его нахождение под домашним арестом возможно в той квартире, где проживает его семья, он имеет устойчивые социальные связи», — заявила адвокат Татьяна Пашкевич.

Блогер участвовал в судебном заседании посредством видео-конференц-связи.

Шабутдинова задержали в начале ноября по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Блогер предлагал людям купить вебинары, тренинги, курсы. Он утверждал, что, пройдя обучение, его клиенты смогут открыть успешный бизнес. Уголовное дело, фигурантом которого он стал, касается восьми человек, которые приобрели его услуги. По словам Апаликова, ущерб составляет чуть более 4 млн рублей.

4 ноября Таганский суд Москвы заключил Шабутдинова под стражу до 16 декабря. Следствие настаивало на аресте фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему уехать из России.

В 2023 году доход блогера Аяза Шабутдинова составил 300 млн рублей. По ст. 159 УК («Мошенничество») ему может грозить до 10 лет лишения свободы.